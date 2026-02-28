El Ministerio de Defensa israelí anuncia un "ataque preventivo" contra Irán

El Ministerio de Defensa de Israel anunció este sábado que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población de todo el país recibía alertas telefónicas sobre una amenaza "extremadamente grave".

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán con el fin de eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado, sin dar más detalles sobre la naturaleza o la duración de esta operación militar.

"Por lo tanto, se espera en un futuro inmediato un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población", añade el texto, que anuncia la instauración de un "estado de emergencia especial e inmediato en todo el país".

Periodistas de AFP escucharon dos fuertes detonaciones el sábado por la mañana en Teherán, poco después de que comenzaran a elevarse dos densas columnas de humo en el centro y el este de la capital iraní.

La agencia de prensa iraní Fars también reportó explosiones en ciudades como Isfahán o la villa santa de Qom, en el centro del país.

Según la televisión pública israelí, los ataques apuntan a "objetivos del régimen y sitios militares".

El Ministerio de Transportes anunció el cierre "del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles" y pidió a los viajeros "no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso".

Irán también anunció el cierre de su espacio aéreo hasta nueva orden, informó la aviación civil.