El Ministerio de Defensa sirio anuncia una tregua de cuatro días con los kurdos

El Ministerio de Defensa sirio anunció este martes un cese el fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país, después de que la presidencia informara de un "entendimiento" con esta importante minoría sobre su bastión de Hasaké.

"Anunciamos un alto el fuego (...) a partir de las 20H00 (17H00 GMT)" por un periodo de "cuatro días", en cumplimiento del "acuerdo entre el Estado sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos)", precisó el ministerio en un comunicado.

El anuncio se produce tras el fracaso de anteriores intentos de tregua y después de que la presidencia informara que los kurdos tenían "cuatro días a partir del martes por la noche" para proponer un plan de "integración pacífica" de la provincia de Hasaké en el Estado sirio.

El ejército, prometió la presidencia, no entrará en las localidades kurdas de esa zona.

Las fuerzas kurdas se comprometieron a respetar el cese al fuego. "Anunciamos el compromiso total de nuestras fuerzas con el alto el fuego (...) No iniciaremos ninguna acción militar si nuestras fuerzas no son objeto de ataques", escribieron las FDS en un comunicado.

Los kurdos instauraron una zona autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil (2011-2024). Durante años, lideraron las poderosas FDS, punta de lanza de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, derrotado en Siria en 2019.

Washington apoyó durante años a las FDS, pero ahora respalda a las autoridades de Damasco, que se esfuerzan en unificar el país bajo su mando.

El emisario estadounidense para Siria, Tom Barrack, declaró el martes que las fuerzas kurdas ya no tenían razón de ser.

"La misión inicial de las FDS como principal fuerza contra el EI sobre el terreno ha concluido en gran medida, ya que Damasco está ahora listo para tomar el relevo en materia de seguridad, en particular para controlar los centros de detención del EI", escribió en su cuenta de X.

Los kurdos son un pueblo sin Estado propio, repartidos por Siria, Turquía, Irak e Irán.