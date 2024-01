BERLÍN, 5 ene (Reuters) - El ministro de Agricultura alemán criticó el viernes a una turba que trató de intimidar al ministro de Economía por los recortes de las subvenciones a los agricultores y prometió que el Gobierno no haría más concesiones sobre el tema, a pesar de los planes de concentraciones en todo el país para la próxima semana.

La coalición del canciller Olaf Scholz suavizó el jueves los planes de recortar las subvenciones agrícolas como parte de su presupuesto para 2024, después de que cientos de agricultores protestaran el mes pasado en el centro de Berlín contra la perspectiva de perder por completo la desgravación fiscal.

Pero los planes diluidos, que según el presidente de la Asociación Alemana de Agricultores no iban lo suficientemente lejos, provocaron que los manifestantes impidieran al ministro de Economía, Robert Habeck, desembarcar de un ferri en el norte de Alemania el jueves por la noche.

Los vídeos del bloqueo muestran a decenas de personas con chalecos reflectantes reunidas en el muelle de Schlüttsiel, lo que provocó que el ferri que transportaba a Habeck de vuelta de unas vacaciones en una isla diera media vuelta.

"Hemos corregido nuestra posición" sobre las subvenciones, dijo a la cadena ARD el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, quien añadió que el Gobierno no había cedido a las demandas de los agricultores.

"No he cedido y no voy a ceder. Hemos encontrado una buena solución. Ahora la apoyamos todos juntos", dijo Özdemir.

"Pero lo que ha pasado (con Habeck) es gente a la que no le importa la agricultura alemana. Tienen sueños húmedos de agitación".

Scholz también criticó el bloqueo en la red social X, antes Twitter, calificándolo de vergonzoso.

"Con el debido respeto por una cultura viva de la protesta, nadie debería permanecer indiferente ante semejante violación de la moral política", escribió a primera hora del viernes. (Información de Miranda Murray; editado por Rachel More y Hugh Lawson; editado en español por Javi West Larrañaga)