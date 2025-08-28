El ministro alemán de Exteriores dice que hay que responder a los ataques rusos en Kiev
- 1 minuto de lectura'
TALLIN, 28 ago (Reuters) -
Los ataques rusos contra Kiev, incluida la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana, no pueden quedar sin respuesta, declaró el jueves el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.
"Anoche volvimos a vivir de forma terrible cómo Rusia atacó y bombardeó Kiev, murieron civiles, niños, y también fue atacada la delegación de la UE. Y eso no puede quedar sin consecuencias", declaró Wadephul a los periodistas.
Al ser preguntado en rueda de prensa con su homólogo estonio por más detalles, Wadephul no quiso dar más detalles, diciendo que Alemania quería mostrar que está considerando una nueva respuesta y que cualquier acción sería tomada conjuntamente por la UE.
También celebró los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de la paz en la guerra de Ucrania y añadió que estos aún no han sido suficientemente respetados por el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Por lo tanto, asumo que los Estados Unidos de América considerará seriamente nuevas sanciones", dijo Wadephul, añadiendo que Europa estaba decidida a seguir aplicando una política clara en materia de sanciones. (Información de Rachel More y Madeline Chambers; editado en español por Irene Martínez)
