El ministro belga de Defensa dice que vuelos de drones cerca de una base aérea podrían ser espionaje

BRUSELAS (AP) — El ministro belga de Defensa expresó su preocupación el lunes por una serie de vuelos de drones no identificados durante el fin de semana cerca de una base militar donde se almacenan armas nucleares de Estados Unidos, afirmando que parecen formar parte de una operación de espionaje.

El ministro de Defensa, Theo Francken, confirmó que los drones volaron hacia el área cerca de la base aérea de Kleine Brogel en el noreste de Bélgica en dos fases el sábado y el domingo por la noche.

La primera fase involucró "pequeños drones para probar las frecuencias de radio" de los servicios de seguridad belgas, luego llegaron "grandes drones para desestabilizar el área y a las personas", comentó Francken a la emisora pública RTBF.

"Se asemeja a una operación de espionaje. Por quién, no lo sé. Tengo algunas ideas, pero voy a ser cuidadoso" al especular, manifestó. El mes pasado, se avistaron varios drones sobre otra base militar belga cerca de la frontera con Alemania. Los operadores no fueron identificados.

Se ha culpado a Rusia por una serie de violaciones del espacio aéreo, especialmente en Estonia y Polonia, en los últimos meses. Pero los responsables de una serie de vuelos misteriosos de drones en Dinamarca y Alemania han sido más difíciles de identificar.

Un avistamiento de drones a última hora de la tarde en el aeropuerto de Brandenburg en Berlín el viernes suspendió los vuelos durante casi dos horas. No estaba claro quién era el responsable.

Francken descartó que los vuelos de drones del fin de semana en Bélgica pudieran haber sido una broma.

Afirmó que el “inhibidor de los servicios de seguridad no funcionó porque probaron nuestra frecuencia de radio y cambiaron de frecuencia. Tienen sus propias frecuencias. Un aficionado no sabe cómo hacer eso”.

Cuando se le preguntó por qué no era posible derribar los drones, Francken dijo: "Cuando están sobre una base militar podemos derribar los drones. Cuando están cerca, tenemos que ser muy cuidadosos porque pueden caer sobre una casa, un coche, una persona. Eso es completamente diferente".

Esto también puede plantear desafíos legales. "No está del todo claro. Tenemos que aclarar las bases legales", señaló.

Francken lamentó que Bélgica "vaya por detrás de la amenaza" que representan tales vuelos de drones. "Deberíamos haber comprado sistemas de defensa antiaérea hace cinco o diez años", que puedan lidiar con drones, expresó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.