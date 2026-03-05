El ministro británico de Defensa en Chipre tras ataque a sus bases militares

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, llegó el jueves a Chipre para abordar el "refuerzo" en seguridad ante el descontento en la isla, cuatro días después de que un dron impactara en una base británica local, en pleno conflicto en Oriente Medio.

"La amistad de larga data entre el Reino Unido y Chipre sigue siendo sólida frente a las amenazas iraníes", indicó el ministro en un mensaje publicado en X, acompañado de una foto en la que aparece junto a su homólogo chipriota, Vasilis Palmas.

Healey agregó que habló con el ministro chipriota del "refuerzo de las defensas aéreas por parte del Reino Unido para garantizar nuestra seguridad común".

La visita se produce cuando el gobierno laborista británico es criticado por las autoridades chipriotas y por la oposición conservadora por haber tardado en desplegar refuerzos para proteger sus dos bases en la isla.

Además del dron que impactó en la pista de la base de Akrotiri en la noche del domingo, otros dos dirigidos a ese mismo lugar fueron interceptados el lunes.

Una fuente gubernamental chipriota indicó el lunes que el ataque había sido lanzado desde Líbano "probablemente" por la milicia proiraní de Hezbolá.

Líbano se encuenta a poco más de 100 km de la isla.

El ministro Healey se limitó a confirmar que el dron "no fue lanzado desde Irán".

En una entrevista concedida el miércoles a la BBC, el embajador de Chipre en el Reino Unido, Kyriacos Kouros, afirmó estar "decepcionado" por la poca información compartida con su país tras el ataque.

Kouros pidió al gobierno británico "cooperar más" con las autoridades locales para garantizar que "incidentes similares no vuelvan a ocurrir".

Helicópteros armados con misiles antidrones llegarán en "en los próximos días" al Mediterráneo oriental, anunció el Ministerio de Defensa británico.

Por otra parte, el navío militar, cuyo envío había sido anunciado el martes por el primer ministro británico, Keir Starmer, no zarpará hasta "la próxima semana", indicó un funcionario occidental, que prefirió mantener el anonimato.

Según la misma fuente, el destructor tardará además varios días en llegar al Mediterráneo oriental.

Entre tanto, España anunció este jueves el envío a Chipre de una fragata, que se sumará a una francesa y dos griegas. Italia anunció igualmente el envío de medios navales al país insular, miembro de la UE.

Turquía también se vio involuntariamente involucrada en el conflicto después de que fuera interceptado un misil lanzado desde Irán, que se dirigía a su espacio aéreo.

Según un funcionario turco, el objetivo era probablemente una base militar en Chipre.