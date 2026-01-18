El ministro danés de Exteriores inicia una gira por Noruega, Reino Unido y Suecia

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca emprende este domingo una gira por Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, con el objetivo de reforzar la coordinación sobre la seguridad en la región ártica, informó su ministerio.

Lars Lokke Rasmussen llegará a Oslo este domingo, antes de viajar el lunes a Londres y el jueves a Estocolmo.

La visita tiene lugar en un contexto de tensión creciente, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a varios países europeos por su rechazo a sus aspiraciones de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Trump también acusó a estos Estados - Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia - de participar en un "juego muy peligroso" tras el envío de un pequeño contingente militar a la isla para preparar futuros ejercicios en condiciones de frío extremo.

En un comunicado, Rasmussen subrayó que "en un mundo inestable e imprevisible, Dinamarca necesita aliados cercanos" y destacó que los países nórdicos y europeos comparten la convicción de que la OTAN debe reforzar su papel en el Ártico.

Mientras tanto, los embajadores de la Unión Europea tienen previsto reunirse de urgencia este domingo en Bruselas, y el presidente francés Emmanuel Macron mantendrá conversaciones con otros líderes europeos ante una crisis sin precedentes entre miembros de la Alianza.