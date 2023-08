El ministro de Asuntos Regionales de Italia, Roberto Calderoli, ha denunciado este lunes que ha recibido una carta con amenazas de muerte procedente supuestamente de un grupo mafioso italiano.

"Recib√≠ una carta en la que me dicen textualmente: Si no dejas de implementar la pol√≠tica de genocidio contra el sur, te mataremos con las armas. Somos la mafia, no nos cuesta nada matarte", ha se√Īalado el ministro a trav√©s de un mensaje difundido a trav√©s de su cuenta de Facebook.

Así, ha explicado que "no tiene miedo" a las amenazas y que "seguirá adelante hasta lograr la autonomía regional". Además, ha anunciado que solo abandonará el cargo tras lograr su objetivo.

Por su parte, la primera ministra del país, Giorgia Meloni, ha trasladado a Calderoli su "solidaridad" ante este "acto innoble que debe ser condenado con absoluta firmeza", tal y como recoge un mensaje de su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.