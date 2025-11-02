El ministro de Comercio chino aboga por la cooperación en la cadena de suministro con Corea del Sur

PEKÍN, 2 nov (Reuters) - El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, se reunió el sábado con el ministro de Comercio e Industria de Corea del Sur y hablaron de salvaguardar la estabilidad de las cadenas de suministro, informó el ministerio de Wang en un comunicado publicado el domingo.

Ambas partes deben mejorar la comunicación a través de los mecanismos existentes de control de las exportaciones y la cadena de suministro para garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de suministro entre China y Corea del Sur, dijo Wang.

Wang se encontraba entre los funcionarios que acompañaban al presidente chino, Xi Jinping, en un viaje a Corea del Sur para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Los dos países deben acelerar la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo trilateral de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur, dijo el ministerio. (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)