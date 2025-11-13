El ministro de Comercio chino insta al Gobierno neerlandés a resolver el conflicto por Nexperia
- 1 minuto de lectura'
PEKÍN, 13 de noviembre (Reuters) - China espera que los Países Bajos tomen medidas y "retiren las medidas pertinentes" lo antes posible para resolver una disputa sobre el fabricante de chips Nexperia, dijo el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, durante una reunión con su homólogo español en Pekín el martes.
"China seguirá manteniendo la comunicación con la parte neerlandesa de forma racional, profesional y responsable", dijo Wang, según un comunicado que el Ministerio de Comercio hizo público el jueves.
Wang dijo que China "espera que la parte neerlandesa traduzca responsablemente sus declaraciones verbales en acciones concretas", según el comunicado. (Reporte de Xiuhao Chen, Yukun Zhang y Ryan Woo. Editado en Español por Ricardo Figueroa)
