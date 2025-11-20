El ministro de Comercio chino pide gestionar las "incertidumbres" comerciales en conversaciones con el embajador estadounidense

Pekín, 20 nov (Reuters) -

El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, instó a realizar esfuerzos para "gestionar las incertidumbres" en las relaciones comerciales con Estados Unidos en una reunión mantenida el jueves en Pekín con el embajador de Washington en China, David Perdue, informó su cartera.

Wang dijo que los dos países deben fomentar el "entendimiento correcto" de que deben coexistir y pueden lograr resultados beneficiosos para ambas partes, según un comunicado del ministerio.

Wang planteó la preocupación de Pekín por los aranceles, los controles a la exportación, las restricciones a la inversión y las cláusulas restrictivas de los acuerdos comerciales de Washington con otros países, y expuso la postura de China en el conflicto con el fabricante de chips Nexperia. (Reporte de Redacción Pekín. Editado en español por Javier Leira)