El ministro de Exteriores de Alemania, Boris Pistorius, ha aseverado que Rusia representa por el momento una "amenaza temporal" y ha remarcado que "al menos durante los pr√≥ximos a√Īos" ser√° imposible retomar relaciones de amistad con el pa√≠s euroasi√°tico despu√©s de su invasi√≥n a gran escala de Ucrania.

Durante una entrevista para la radiotelevisi√≥n estonia ERR, Pistorius no ha descartado que Rusia pueda ser un socio fiable en el futuro, pero s√≠ que ha recalcado que Berl√≠n no tiene "ninguna duda al respecto" de la amenaza que supone Mosc√ļ, y "no permitir√°" tampoco que nadie lo dude.

Asimismo, el ministro de Defensa alem√°n ha remarcado el inquebrantable apoyo de Berl√≠n a la victoria ucraniana en el conflicto, aunque ha se√Īalado que "la definici√≥n de ganar la guerra s√≥lo la puede decidir Ucrania", y no el resto de pa√≠ses que apoyan a Kiev.

En este sentido, ha incidido en que la principal "responsabilidad" de Alemania y el resto de aliados debe ser la de "garantizar y lograr" el apoyo a Ucrania "de forma continua y no solo a corto plazo", y ha instado al presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra.

"No est√° en nuestra mano poner fin a la guerra. Putin puede poner fin a la guerra ma√Īana mismo retirando sus tropas. Todas las dem√°s formas posibles de encontrar la paz no son nuestras. Debemos apoyar a Ucrania", ha zanjado el encargado de la cartera alemana de Defensa.