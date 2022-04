El ministro de Defensa de Australia alerta de que el país debe estar "preparado para la guerra"

El ministro de Defensa de Australia, Peter Dutton, ha alertado este lunes de que los ciudadanos deben estar "preparados para la guerra" ante la creciente violencia en Ucrania y el aumento de la tensión con China.

Así, ha pedido "rebajar cualquier acto de agresión para garantizar la paz" y "no dar por sentado los sacrificios de las Fueras Armadas en el pasado". Dutton ha expresado que se trata de la "realidad de nuestra época" y ha indicado que se ha producido un aumento de la "inseguridad" a nivel internacional, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

"La √ļnica forma de preservar la paz es prepararse para la guerra y mostrarse fuerte como pa√≠s. No ser cobardes, no hincar la rodilla y mostrarse d√©biles. Esa es la realidad", ha aseverado en una entrevista para la cadena de televisi√≥n Nine News.

En este sentido, ha advertido de un "aumento del autoritarismo" en la región, tal y como ya hizo el primer ministro, Scott Morrison, y ha insistido en que no se puede "pretender que no ha pasado nada".

"Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que la gente como Hitler no son algo imaginario o algo propio √ļnicamente de la historia. Tenemos al presidente Vladimir Putin, que est√° dispuesto a matar mujeres y ni√Īos. Eso est√° pasando en el a√Īo 2022", ha manifestado.

Adem√°s, ha subrayado que la guerra de Ucrania es, en parte, "una repetici√≥n de lo que pas√≥ en los a√Īos 30", una alusi√≥n a la invasi√≥n de Polonia por parte de la Alemania nazi. "Estoy seguro de que entonces hubo mucha gente que pens√≥ que tendr√≠a que haber hablado antes", ha a√Īadido.

Por otra parte, ha aludido a la expansi√≥n de China en la zona del Pac√≠fico y ha lamentado que se trata de la "realidad que vivimos". "Tenemos que hablar y ser francos sobre las recomendaciones que estamos recibiendo por parte de los servicios de Inteligencia", ha se√Īalado.