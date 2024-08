El ministro de Defensa de Israel pide al Ejército prepararse para "todas las opciones"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha pedido este lunes al Ejército prepararse para "todas las opciones" ante la posibilidad de que Irán lleve a cabo un ataque contra territorio israelí en represalia por la muerte del líder político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, durante su visita a Teherán, un ataque que las autoridades iraníes atribuyen a las fuerzas israelíes.

Así, durante una visita al mando de la Fuerza Aérea israelí en la localidad de Tel Aviv, Gallant ha puntualizado que los "enemigos de Israel están considerando" todas sus opciones gracias a las acciones de las fuerzas israelíes en el pasado.

No obstante, ha dicho que es importante "estar preparados para todos los escenarios posibles, incluso la posibilidad de responder rápido a un ataque" tras reunirse con el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Debemos estar preparados para todo, incluso para una rápida transición hacia el ataque en todos los sectores", ha puntualizado antes de defender que los preparativos de la Fuerza Aérea avanzan acorde al "desarrollo de acontecimientos en el plano de seguridad".

Europa Press