El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha definido como "muy impresionantes" las recientes operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en respuesta a su ataque del 7 de octubre.

"La combinación entre la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres sacude a la Franja de Gaza", ha aseverado Gallant, quien ha aprovechado este lunes para aprobar nuevos planes militares en la operación terrestre contra las estructuras de Hamás en el enclave palestino.

Así, el ministro de Defensa ha puesto en valor que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han logrado eliminar no solo a algunos altos comandantes de Hamás, sino también a aquellos que la milicia palestina nombró en su reemplazo, recoge el diario 'The Times of Israel'.

"Algunos de ellos fueron los que eliminamos hace uno o dos días y fueron reemplazados por otros, y también han sido eliminados", ha manifestado Gallant, quien ha acusado al líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, de "esconderse en su búnker" y "dejar morir" a otros comandantes.

"Con nosotros, los comandantes van al frente de nuestras fuerzas, lideran y logran los objetivos", ha añadido Gallant, exponiendo así las diferencias entre el liderazgo militar de Israel y el de la milicia palestina.

Hamás lanzó el 7 de octubre una ofensiva sin precedentes contra Israel que acabó con la vida de cerca de 1.400 personas y con otras más de 200 personas tomadas como rehenes. Las FDI lanzaron una campaña militar en respuesta que por el momento deja un balance de más de 10.000 palestinos muertos.