El ministro de Defensa de Perú descarta dimitir a pesar de la investigación por supuesta malversación

El ministro de Defensa de Perú, José Gavidia, ha descartado presentar su dimisión a pesar de la investigación que la Fiscalía ha abierto contra él por un supuesto delito de malversación por el mal uso que hizo de un avión del Ejército.

Gavidia ha remarcado que trabajará "hasta el último día" que el presidente, Pedro Castillo, lo decida. "Si esto que estoy pasando es por defender a mi país y estar con mi familia, yo no tengo ningún problema en asumir las responsabilidades que determinen los órganos jurisdiccionales", ha dicho.

"Eso es lo que nos corresponde, no podemos evadir a la justicia, no podemos evadir nuestras responsabilidades (...). Si es que yo he cometido alguna falta o algún delito, que se tipifique y que se determine si esto ha existido o no", ha manifestado en declaraciones a Canal N.

La Fiscalía abrió esta semana una investigación para dilucidar si hubo un mal uso de un avión de la Marina de Guerra cuando viajó a mediados de marzo con sus hijas a Huánuco, en el centro del país, después de que se publicara un reportaje sobre lo ocurrido en el programa Punto Final de la cadena Latina Televisión.

Con respecto a lo ocurrido, Gavidia ha señalado que "lo que más" le duele es el daño que se pueda causar a sus hijas, quienes viajaron con él, tal y como reconoció, ya que por aquellas fechas le correspondía estar con ellas según el régimen de visitas de la custodia.

"Lo que más me duele son mis hijas. Ellas me dicen, 'papito, no nos hemos ido a pasear'. Eso me indigna de todo corazón (...). El avión estaba destinado para ir a Huánuco, mis hijas no le quitaron el lugar a nadie. Los gastos los asumí yo. No pensé que era algo irregular", ha explicado.