El 'número dos' del gabinete de guerra israelí amenaza con dimitir si se aprueba el borrador planteado por el primer ministro Netanyahu

MADRID, 24 Mar. 2024 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha avisado que no aceptará el borrador que prepara el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para alistar a la población ultraortodoxa y el 'número dos' en el gabinete de guerra del mandatario, Benny Gantz, ha amenazado directamente con dimitir si tal cosa sucede.

Los haredim están exentos del servicio militar pero la guerra de Gaza ha despertado las críticas a este privilegio desde parte de la población y del estamento militar. Netanyahu, según el borrador al que ha tenido acceso el 'Yedioth Aharonoth', contempla una reforma muy suave que exime del combate a los ultraortodoxos mayores de 35 años, elimina toda responsabilidad penal si se niegan a alistarse e incrementa a cambio su presencia en instituciones del Gobierno.

Gallant ha avisado que no respaldará este plan sin un consenso total de la coalición del Gobierno israelí. "Mi posición no ha cambiado. No voy a aceptar nada que no acepten todas las facciones y, bajo mis órdenes, el sistema de seguridad de este país no someterá este tema a legislación", ha indicado.

La cuestión divide a partidos ultranacionalistas, que sí exigen la incorporación de los haredim, y a formaciones ultraortodoxas que instan al Gobierno a que mantengan la situación actual, todo a pocos días de que el Ejecutivo tenga que responder, a finales de mes, a la pregunta del Tribunal Supremo sobre lo que tiene pensado hacer.

Gantz, por su parte y en nombre de su centrista partido Unidad Nacional, ha avisado directamente de que abandonará el gabinete. "La gente no va a poder aguantarlo, el Parlamento no va a poder votar y ni mis amigos ni yo seguirmos en este gabinete si tal cosa sucede", ha hecho saber en un mensaje de video.

El que fuera jefe del Estado Mayor está a favor de la incorporación de los haredim y ha lamentado desde hace semanas que el primer ministro no ha escuchado sus propuestas, más contundentes que las de Netanyahu, y que comprenden por ejemplo un incremento anual de la proporción de ultraortodoxos en el Ejército.

"Quiero apelar especialmente a los partidos ultraortodoxos como persona que no tiene dudas sobre la importancia de la tradición en Israel: no aprobéis una ley que esta nación no puede soportar", ha manifestado Gantz en su comparecencia, recogida por el 'Times of Israel'.