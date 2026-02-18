El ministro de Deportes de Ucrania critica que los Juegos Paralímpicos admitan atletas rusos

Por Julien Pretot

CORTINA D'AMPEZZO, Italia, 18 feb (Reuters) -

Permitir que seis atletas rusos participen en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina del ‌próximo mes con ‌su ⁠bandera y su himno es indignante y una muestra de apoyo a la propaganda de Rusia, afirmó el miércoles el ministro de Deportes de Ucrania.

Rusia ​y Bielorrusia ⁠contarán ⁠con un total de 10 atletas paralímpicos en los Juegos Paralímpicos del próximo mes, ​tras la decisión tomada el martes por el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas ‌en inglés).

Ambos países fueron excluidos de las competiciones paralímpicas ​tras la invasión de Ucrania por ​parte de Moscú en 2022, pero recuperaron todos sus derechos de membresía en el IPC después de que las organizaciones miembros votaran en septiembre de 2025 a favor de levantar sus suspensiones parciales. Bielorrusia fue una zona clave para la invasión.

Las federaciones internacionales de cada deporte del programa ​de los Juegos Paralímpicos habían dicho que mantendrían las prohibiciones a los atletas de esos países, pero Rusia y Bielorrusia ⁠ganaron en diciembre una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, ‌lo que les permitió obtener varias plazas.

EL MINISTRO CONDENA LA DECISIÓN

Un número limitado de atletas rusos y bielorrusos compiten como atletas neutrales independientes, sin banderas ni himnos, en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se están celebrando actualmente, ya que los Comités Olímpicos de ambos países siguen sancionados por el Comité Olímpico Internacional.

"La decisión de los organizadores paralímpicos de ‌permitir que los asesinos y sus cómplices participen en los Juegos Paralímpicos bajo banderas nacionales es ⁠decepcionante e indignante", dijo el ministro ucraniano Matvii Bidnyi en redes sociales.

"Darles una plataforma ‌significa dar voz a la propaganda bélica. Cuando se iza la bandera ⁠rusa en la escena internacional, se convierte en parte de ⁠la maquinaria propagandística de Rusia", afirmó.

Rusia tendrá dos plazas en esquí alpino paralímpico, dos en esquí de fondo paralímpico y dos en snowboard paralímpico, mientras que Bielorrusia ha obtenido cuatro plazas en total, todas en esquí de fondo: una masculina y tres femeninas.

"Las banderas ‌de Rusia y Bielorrusia no tienen cabida ​en los eventos deportivos internacionales que defienden la equidad, la integridad y el respeto. Son las banderas de regímenes que han convertido el deporte en una herramienta de guerra, mentiras y desprecio", dijo Bidnyi. (Información de Julien Pretot; redacción ‌de Karolos Grohmann; edición de Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)