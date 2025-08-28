El ministro de Economía de Francia descarta una crisis financiera

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro francés de Economía y Finanzas, Eric Lombard, ha rechazado el riesgo de una crisis financiera en el país galo y se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno sacará adelante el presupuesto para 2026, lo que permitirá reducir el déficit al 4,6% del PBI, frente al 5,4% esperado para este año por el Ejecutivo.

"No creo en la crisis financiera", ha comentado Lombard durante su intervención en un acto organizado por la asociación empresarial francesa MEDEF, donde ha recordado el crecimiento del PBI del 0,3% del país galo en el segundo trimestre, el triple que la zona euro. "El país es rico", ha defendido.

En este sentido, a pesar de la incertidumbre por la moción de confianza convocada para el próximo 8 de septiembre por el primer ministro del país, François Bayrou, el ministro de Economía ha expresado su confianza en que, sea cual sea el resultado de la votación, se pueda continuar con el esfuerzo para reducir los déficits, avanzando en el único camino posible, que es la reducción de la deuda.

"Para 2025 vamos por buen camino y tendremos un déficit del 5,4%, comparado con casi el 6% del año pasado (...) Estoy convencido de que para 2026, y según lo previsto, tendremos un presupuesto que nos permitirá alcanzar un déficit del 4,6%", ha señalado.

De tal modo, Lombard ha asegurado que tras el 8 de septiembre espera seguir elaborando el presupuesto para 2026. "Llevamos varios meses trabajando en este presupuesto y está casi listo. Los textos estarán listos y, en función de las decisiones que se tomen, se presentarán al Parlamento a principios de octubre", ha indicado, subrayando la disposición del Gobierno a dialogar, ya que "no hay mayoría en la Asamblea Nacional", por lo que el texto que se votará será el resultado de un compromiso entre los partidos.

En cualquier caso, el ministro ha defendido la urgencia de implementar este trabajo para despejar la incertidumbre y tranquilizar definitivamente, o al menos de forma sostenible, a los mercados financieros.

"Es importante, cuanto antes, eliminar estas incertidumbres. Estoy convencido de que, llegado ese momento, la brecha de tipos de interés con Alemania y el coste de nuestra deuda disminuirán, tal como lo hicieron cuando asumimos el cargo a finales del año pasado", ha asegurado.

"No tenemos ninguna dificultad para financiar nuestra economía. Nuestro tema es el coste de la deuda, que es, sin duda, demasiado alto, pero, insisto, las decisiones que vamos a tomar nos permitirán abordar este problema", ha añadido.