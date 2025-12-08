El ministro de Exteriores alemán visita China en medio de tensiones comerciales y geopolíticas

Por Alexander Ratz

BERLÍN, 8 dic (Reuters) -

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, viaja el lunes a China para su primera visita, mientras Berlín endurece su postura ante Pekín por las disputas comerciales y los conflictos geopolíticos, al igual que sus socios europeos.

Wadephul se reunirá el lunes con su par chino, así como con el ministro de Comercio y el jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, según informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

Su viaje se pospuso desde octubre en el último momento, porque China solo había confirmado una de las reuniones solicitadas.

Las conversaciones de Pekín se centrarían en las relaciones económicas entre Europa y las mayores economías de Asia, dijo el portavoz. El martes, Wadephul visitará Cantón, centro manufacturero al sur del país.

"En tiempos de crecientes tensiones internacionales y agitación geopolítica, el intercambio directo e intenso con China es necesario, de hecho indispensable", dijo Wadephul en unas declaraciones preparadas antes de su visita.

"Está claro que muchas preguntas no son fáciles de responder y que nuestras perspectivas a veces difieren enormemente. Pero está igualmente claro que la libertad, la seguridad y la prosperidad de Alemania y Europa están estrechamente vinculadas a China."

RESTRICCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TIERRAS RARAS

Wadephul, conservador, dijo a Reuters en una entrevista en octubre que planeaba instar a China a relajar las restricciones a la exportación de productos como las tierras raras y los semiconductores, esenciales para la industria alemana.

"Abordaré estos asuntos, tan importantes para la economía alemana. Al fin y al cabo, compartimos con China un interés común en unas relaciones comerciales globales estables y fiables", dijo Wadephul en sus declaraciones previas al viaje.

Alemania creó el mes pasado un comité de expertos para asesorar al Parlamento sobre "relaciones comerciales relevantes para la seguridad" con China, en el marco de una iniciativa para reducir la dependencia de este país como proveedor de materiales clave y cliente de las exportaciones industriales alemanas.

"Debemos dejar claro que el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales depende de que China ponga fin a sus prácticas desleales", dijo Jürgen Hardt, portavoz de política exterior de los conservadores en el Parlamento.

"El primer viaje del ministro se canceló porque en China no había voluntad de escucharlo."

Sin embargo, Berlín debe andar con pies de plomo, ya que China sigue siendo su principal socio comercial en un momento de turbulencias en el comercio mundial, dicen los analistas.

LA UE TOMA MEDIDAS CONTRA CHINA

La Comisión Europea desveló el miércoles sus planes para reforzar medidas comerciales como los derechos antidumping y antisubvenciones, y para diseñar nuevas medidas que contrarresten las prácticas comerciales desleales.

Noah Barkin, asesor principal de Rhodium Group, una empresa de asesoría centrada en China, dijo que Wadephul tenía que dejar claro que Berlín respaldaba a la Comisión.

"Wadephul tiene que enviar un mensaje claro a sus anfitriones chinos de que corren el riesgo de perder a Alemania y a Europa si siguen ignorando sus preocupaciones sobre la dirección de la relación económica", dijo.

"Tiene que dejar claro que Europa no tendrá más remedio que cerrar su mercado a las empresas chinas a menos que se aborden estas preocupaciones."

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el viaje, días después de una visita del presidente francés, Emmanuel Macron, se había coordinado estrechamente con los socios de la UE.

INFLUENCIA CHINA EN RUSIA

Después de que Wadephul pospusiera su viaje, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, fue a China el mes pasado, convirtiéndose en el primer ministro del gabinete del nuevo Gobierno de coalición liderado por los conservadores de Alemania en visitarlo. Se espera una visita del canciller Friedrich Merz a principios del próximo año, aunque aún no está confirmada.

En sus conversaciones con representantes chinos, Wadephul abordará los intereses europeos en materia de seguridad, en particular la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, según el Ministerio.

"Ningún otro país tiene tanta influencia sobre Rusia como China y puede ejercer su peso hasta tal punto que Rusia esté finalmente dispuesta a entablar negociaciones serias que respeten la soberanía de Ucrania", dijo Wadephul.

En las conversaciones también se abordará el conflicto de Oriente Próximo y la situación de seguridad en el disputado mar de China Meridional, donde la postura marítima cada vez más firme de China está desafiando las reivindicaciones de los Estados vecinos. (Información de Sarah Marsh; información adicional de Christoph Steitz; edición de Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas)