El ministro de Exteriores de Colombia se refiere a 'Jesús Santrich' como "guerrillero entrampado y asesinado"

El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, se ha referido a Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich', como "guerrillero entrampado y asesinado", en consonancia con las conclusiones de la Comisión de la Verdad en las que se apunta que el antiguo líder de las ya disueltas FARC fue "inducido" por Estados Unidos y el anterior gobierno colombiano a salir de los acuerdos de paz.

Leyva ha hecho estas declaraciones en la entrega del informe de la Comisión de la Verdad a la delegación del Gobierno español encabezada por el presidente, Pedro Sánchez, haciendo referencia al tiempo que pasó con 'Jesús Santrich' durante la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuenta la emisora RCN.

"En materia de la verdad se redactaron unos principios sobre la comisión de la verdad y no lo hice solo, me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado, 'Jesús Santrich'", ha dicho Leyva, recordando que su participación en el proceso de paz fue en calidad de independiente pues no representaba ni al gobierno de entonces y tampoco a la ya desaparecida guerrilla de las FARC.

En uno de los capítulos del informe titulado 'Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia', esta comisión sostiene que 'Jesús Santrich' fue "inducido" por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía colombiana a cometer delitos y así salir de los acuerdos de paz, como así hizo en 2019 junto a otros guerrilleros para formar la disidencia de 'Segunda Marquetalia'.

El objetivo era explotar las diferencias que por entonces mantenían el ahora secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', y Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', sobre cómo se estaban aplicando los acuerdos de paz alcanzados con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana.

Cuando ejercía como diputado de la Cámara de Representantes, 'Jesús Santrich' fue detenido en abril de 2018 por delitos de narcotráfico, aunque fue puesto en libertad un mes después. Sin embargo, en agosto anunciaba junto a otros líderes guerrilleros que retomaba el camino de las armas.

Ese arresto "desató un nuevo ciclo de violencia y puso en riesgo la implementación del acuerdo de paz. Al mismo tiempo, empujó a cientos de exguerrilleros a retornar a las armas y envió a la ciudadanía el mensaje de que el acuerdo de paz había fracasado".

La Comisión explica las repercusiones jurídicas que tuvo la detención de 'Jesús Santrich' para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido de los acuerdos para investigar a quienes participaron en el conflicto, al mismo tiempo que muestra unas transcripciones de unas llamadas telefónicas del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, autorizando usar cocaína para llevar a cabo un montaje que propiciara el arresto del exguerrillero.

Sobre ese tema, Martínez envió una carta al presidente de esta comisión, al padre Francisco De Roux, pidiendo una aclaración sobre este informe, así como la posibilidad de establecer un "tribunal de honor" para esclarecer los hechos.

Martínez explica en esa carta que Colombia tiene derecho a saber "de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de 'Santrich', provenía o no de la Fiscalía".