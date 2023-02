El ministro de Exteriores de Irán asegura que nunca se retiró de las negociaciones del acuerdo nuclear

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha asegurado que su país siempre ha estado a favor de la vía diplomática y que nunca se ha retirado de la mesa de negociaciones en materia del acuerdo nuclear, mientras que ha afirmado que Washington "se ha desviado" y ha realizado "declaraciones engañosas".

"Es la parte estadounidense la que se ha desviado de sus obligaciones, por lo tanto, poner condiciones y hacer declaraciones engañosas y contradictorias no ayudará a resolver el problema y no ayudará a resolver el hecho de que las consecuencias de la no implementación del (Plan de Acción Integral Conjunto) JCPOA están completamente dirigidos a Estados Unidos", ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

Por ello, ha recomendado a la Administración Biden que "acepten su error y avancen hacia la corrección", agregando que los países europeos "deberían seguir su propio papel constructivo y no cometer errores de cálculo".

Amirabdolahian ha explicado que su homólogo iraquí, que había estado de visita en Washington, le había traído un mensaje desde la Casa Blanca, indicando que las autoridades estadounidenses estaban listas para reactivar el acuerdo nuclear de 2015.

"Me imagino que si la parte estadounidense se comporta de manera realista en el marco del mensaje que ha enviado y no repite las hipócritas declaraciones mediáticas anteriores, no estaremos lejos de un acuerdo", ha declarado.

El titular de Exteriores ha manifestado que, según estos comentarios, "es posible llegar a un acuerdo", ya que "las declaraciones de la parte estadounidense indican la disposición a tomar medidas para concluir un acuerdo".

"Pero el problema es que los estadounidenses siempre siguen mensajes diplomáticos y mediáticos contradictorios, es decir, en el canal diplomático se envían mensajes positivos y en los medios se dice otra cosa. Esperamos que el lado estadounidense sea realista y no hipócrita", ha subrayado.

