El ministro de Exteriores de Irán dice que se han logrado avances en negociaciones nucleares con EEUU en Ginebra

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 17 feb (Reuters) - Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los "principios rectores" de la segunda ronda de negociaciones indirectas sobre su disputa nuclear el martes, pero no significa que un acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

"Se han presentado diferentes ideas, estas ideas se han debatido seriamente y, finalmente, hemos logrado un acuerdo general sobre algunos principios rectores. De ahora en adelante, nos basaremos en esos principios y presentaremos el texto de un posible acuerdo", dijo Araqchi a los medios iraníes tras la conclusión de las conversaciones en Ginebra.

Tras el intercambio de documentos, ambas partes decidirán la fecha de una tercera ronda de negociaciones, añadió.

Estados Unidos ha enviado una fuerza de combate a Oriente Medio para presionar a Teherán a que haga concesiones en la disputa nuclear que dura décadas, y el presidente Donald Trump ha afirmado que un "cambio de régimen" en Teherán podría ser lo mejor que podría suceder.

La prensa estatal iraní había informado previamente que Irán cerraría temporalmente parte del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, mientras mantenía conversaciones sobre su programa nuclear. El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el martes que cualquier intento de Washington de derrocar a su gobierno fracasaría.

Los futuros del petróleo cayeron y el precio del referencial crudo Brent perdió más de un 1% después de que los comentarios de Araqchi aliviaron la tensión por la inminente interrupción del suministro.

En una conferencia sobre desarme celebrada en Ginebra tras las conversaciones, Araqchi dijo que se había abierto una "nueva ventana de oportunidad" y que esperaba que las conversaciones condujeran a una solución "sostenible" que garantizara el pleno reconocimiento de los derechos legítimos de Irán.

El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner participaron en las conversaciones de Ginebra, mediadas por Omán, informó a Reuters una fuente informada sobre el asunto. La Casa Blanca no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre la reunión.

Anteriormente, Trump había declarado que él mismo participaría "indirectamente" en las conversaciones de Ginebra y que creía que Teherán quería llegar a un acuerdo.

"No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One el lunes. "Podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2".

Estados Unidos se unió a Israel el pasado junio en el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

INCLUSO EL MÁS FUERTE PUEDE SER "ABOFETEADO"

Desde esos ataques, los gobernantes islámicos de Irán se han visto debilitados por las protestas callejeras, reprimidas a costa de miles de vidas, contra una crisis del costo de la vida impulsada en parte por las sanciones internacionales que han estrangulado los ingresos petroleros de Irán.

Justo después del inicio de las conversaciones, los medios iraníes citaron a Jamenei, de 86 años, afirmando que Washington no podía forzar la salida de su gobierno. La república ha sido gobernada por clérigos desde la Revolución Islámica de 1979.

"El presidente estadounidense dice que su Ejército es el más fuerte del mundo, pero a veces el Ejército más fuerte del mundo puede ser abofeteado con tanta fuerza que no puede levantarse", dijo en declaraciones publicadas por medios iraníes.

Washington ha buscado ampliar el alcance de las conversaciones a temas no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán. Teherán afirma que solo está dispuesto a negociar restricciones a su programa nuclear -a cambio de un alivio de las sanciones- y que no abandonará por completo el enriquecimiento de uranio ni discutirá su programa de misiles.

Jamenei reiteró la postura de Irán de que su formidable arsenal de misiles no es negociable y que su tipo y alcance no tienen nada que ver con Estados Unidos.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters el martes que el éxito de las conversaciones de Ginebra dependía de que Estados Unidos no presentara demandas poco realistas y de su seriedad en el levantamiento de las agobiantes sanciones impuestas a Irán.

Justo cuando comenzaban las conversaciones en Ginebra, los medios estatales iraníes informaron que algunas partes del estratégico estrecho permanecerían cerradas durante unas horas por "precauciones de seguridad", mientras la Guardia Revolucionaria iraní, unidad de élite del país, realizaba maniobras militares en la zona.

Teherán ha amenazado en el pasado con cerrar el estrecho al tráfico comercial si es atacado, una medida que estrangularía una quinta parte del flujo mundial de petróleo y haría subir los precios del crudo. (Reporte de Olivia Le Poidevin; reportaje adicional de Parisa Hafezi y Elwely Elwelly en Dubái, Humeyra Pamuk en Budapest, Rishabh Jaiswal en Bangalore, Steve Holland en Washington, Escrito por Michael Georgy; edición en Español de Manuel Farías)