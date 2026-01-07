El ministro de Exteriores de Irán visitará Líbano el jueves, según Mehr

7 ene (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo a la agencia de noticias Mehr que visitará Líbano el jueves con una delegación económica.

El alto el fuego acordado en noviembre de 2024 con el respaldo de Estados Unidos puso fin a más de un año de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, pero también exigió el desarme del grupo alineado con Irán.

Líbano ha tratado de distanciarse de Irán y su ministro de Asuntos Exteriores, Youssef Raji, declinó el mes pasado una invitación para visitar Teherán alegando que las "condiciones actuales" no lo permitían y en su lugar invitó a Araqchi a visitar Beirut para mantener conversaciones.

"Nuestras relaciones con todos los componentes del Estado libanés vienen de lejos y queremos ampliar estos lazos. (...) Esperamos poder retomar una relación muy buena", dijo Araqchi. (Información de la redacción de Dubái; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)