El ministro de Exteriores de Israel acusa al Gobierno español de guiarse por "la propaganda de Hamás"
MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha lamentado que países como España y Francia hayan optado por medidas "unilaterales" como respuesta al conflicto en la Franja de Gaza y ha advertido de posibles consecuencias: "Cuando sólo te guías por la propaganda de Hamás, como el Gobierno español, causas daño y desestabilización en Oriente Próximo".
Saar ha alabado durante una rueda de prensa en Croacia la posición mantenida por otros países como Alemania e Italia y que, a su juicio, implica una relación "justa" y contribuyen a mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
Estos gobiernos, ha añadido, "entienden que la paz sólo se puede alcanzar en un contexto bilateral y no mediante decisiones que se tomen en París o Madrid", en alusión a los pasos dados desde estas dos capitales para, por ejemplo, promover el reconocimiento internacional del Estado de Palestina.
Saar, que ya el lunes cargó duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el anuncio de una batería de medidas frente al "genocidio", ha insistido en que, si fuera por la parte israelí, "la guerra puede acabar mañana", para lo cual pone como requisitos la liberación de los rehenes y que Hamás deponga las armas.
"Israel lleva casi dos años luchando por su existencia contra el terrorismo islámico radical. Ayer mismo, terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes en un horrible ataque en nuestra capital, Jerusalén", ha denunciado.
