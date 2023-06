El ministro de Exteriores de Israel carga contra Harris por sus comentarios sobre el plan de reforma judicial

El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha cargado este miércoles contra la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por sus comentarios sobre la polémica propuesta de reforma judicial, que desencadenó unas movilizaciones sin precedentes que forzaron al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a suspender el proceso legislativo para iniciar contactos con la oposición.

Cohen ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisi√≥n p√ļblica israel√≠ Kan que Harris "no ser√≠a capaz de citar una sola cl√°usula de la reforma judicial", despu√©s de que la vicepresidenta destacara que el sistema judicial del pa√≠s debe seguir siendo independiente.

"No s√© si se ha le√≠do el proyecto de ley o no, pero mi valoraci√≥n es que no lo ha hecho", ha se√Īalado, seg√ļn ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "En los lugares que he visitado he preguntado a la gente qu√© les preocupa (de la reforma) y nadie puede indicar qu√© es lo que les preocupa", ha sostenido.

En respuesta, el embajador estadounidense en Israel, Tom Nides, ha se√Īalado en declaraciones a la cadena de televisi√≥n israel√≠ Channel 12 que "respeta" a Cohen, si bien ha incidido en que "la vicepresidenta dijo cosas que la Administraci√≥n comenta en cada oportunidad que tiene sobre los valores y pol√≠ticas compartidas".

"Harris es un firme apoyo de Israel", ha sostenido Nides, tras lo que Cohen ha publicado un comunicado en el que ha expresado su "profundo respeto" por Estados Unidos, al que ha descrito como "un aliado", y por la propia Harris, de la que ha dicho que "es una verdadera amiga de Israel".

Así, Cohen ha aseverado que "la reforma legal en Israel es un asunto interno que está en estos momentos en proceso de consolidación y diálogo", antes de asegurar que "el Estado de Israel seguirá siendo democrático y liberal, como siempre ha sido".

La Administración de Joe Biden ha criticado en varias ocasiones la propuesta de reforma judicial, si bien ha rebajado el tono tras la suspensión de los procedimientos en el Parlamento y el inicio de un diálogo entre el Gobierno y la oposición, proceso que cuenta con la mediación del presidente israelí, Isaac Herzog.

Los críticos con la reforma judicial argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales.

Europa Press