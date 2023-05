El ministro de Exteriores de Rusia llega por sorpresa a Kenia para una visita oficial

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado este lunes a Kenia para una visita oficial por sorpresa, días después de que su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, realizara una gira en el continente, en medio del impulso de ambos países por intentar estrechar lazos con estos países en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

"El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llega a Kenia", ha dicho la cartera rusa en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter. La Embajada rusa en Nairobi ha destacado que "hay por delante una semana muy fructífera para las relaciones bilaterales entre Rusia y Kenia".

Por el momento no hay detalles sobre la agenda de Lavrov, si bien no se descarta que pueda reunirse con el presidente keniano, William Ruto, quien no se ha desplazado a Nigeria para participar en los actos de toma de posesión de Bola Tinubu como nuevo presidente del país.

El presidente del comit√© de la Duma de Estado para Asuntos Internacionales, Leonid Slutsky, afirm√≥ recientemente que Mosc√ļ apuesta por fortalecer la cooperaci√≥n con los pa√≠ses africanos, tanto a nivel bilateral como en el plano multilateral.

Por otra parte, est√° previsto que una delegaci√≥n de l√≠deres de pa√≠ses africanos viaje pr√≥ximamente a Mosc√ļ y Kiev para abordar un plan de paz sobre Ucrania, despu√©s de que ambos pa√≠ses se mostraran abiertos a un proceso de mediaci√≥n encabezado por Sud√°frica.

Europa Press