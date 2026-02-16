El ministro de Exteriores iraní se reunió con el OIEA antes de las negociaciones con EEUU

DUBÁI, 16 feb (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán se reunió el lunes con el director del organismo de control nuclear de la ONU, antes de las conversaciones entre Washington y Teherán destinadas a resolver una disputa nuclear que dura ya décadas, sin que haya señales claras de compromiso por ninguna de las dos partes mientras aumenta la presencia militar estadounidense. Washington, que se unió a Israel en una oleada de ataques aéreos contra Irán en junio, ha ordenado el envío de un segundo grupo de ataque de portaaviones a Oriente Próximo en un nuevo enfrentamiento con Teherán, además de otros buques de guerra y aviones estadounidenses que ya han sido desplegados.

Para aumentar la tensión, Irán inició el lunes unas maniobras militares en el estrecho de Ormuz, una vía marítima internacional vital y ruta de exportación de petróleo de los Estados árabes del golfo Pérsico, que han estado apelando a la diplomacia para poner fin a la disputa.

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones a principios de este mes con la esperanza de resolver su disputa sobre el programa nuclear de Teherán, que Washington, otros países occidentales e Israel consideran que tiene como objetivo la fabricación de armas nucleares. Teherán lo niega.

EL ALCANCE DE LAS CONVERSACIONES SE AMPLÍA A LAS RESERVAS DE MISILES

Sin embargo, Washington ha tratado de ampliar el alcance de las conversaciones a cuestiones no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán. Teherán afirma que solo está dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y que no aceptará el enriquecimiento cero de uranio. Afirma que sus capacidades en materia de misiles no están sobre la mesa.

Durante una visita a Hungría el lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que sería difícil llegar a un acuerdo con Teherán.

"Creo que existe la oportunidad de alcanzar diplomáticamente un acuerdo que aborde las cuestiones que nos preocupan. Estaremos muy abiertos y receptivos a ello. Pero tampoco quiero exagerar. Va a ser difícil. Ha sido muy difícil para cualquiera llegar a acuerdos reales con Irán, porque estamos tratando con clérigos chiítas radicales que toman decisiones teológicas, no geopolíticas."

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que estaba en Ginebra para "alcanzar un acuerdo justo y equitativo". "Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas", dijo Araqchi en la red social X.

Irán ha amenazado en repetidas ocasiones con cerrar el estrecho de Ormuz en represalia por cualquier ataque, lo que asfixiaría una quinta parte del flujo mundial de petróleo y provocaría una fuerte subida de los precios del crudo.

Esta vía marítima conecta a los mayores productores de petróleo del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha llevado a cabo un simulacro denominado "Control inteligente del estrecho de Ormuz" para poner a prueba la preparación de las unidades navales de la guardia para proteger la vía marítima, según informó el lunes la agencia semioficial de noticias Tasnim.

"Aprovechar de forma inteligente las ventajas geopolíticas de la República Islámica en el golfo Pérsico y el mar de Omán es uno de los principales objetivos de este ejercicio", dijo Tasnim.

La organización de defensa civil de Irán llevó a cabo el lunes un simulacro de defensa química en la Zona Económica Especial de Pars para reforzar la preparación ante posibles incidentes químicos en el centro energético situado en el sur de Irán.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Mayid Tajt-Ravanchi, señaló el domingo la disposición de Irán a transigir en su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, y dijo a la BBC que "le toca a Estados Unidos demostrar que quiere llegar a un acuerdo".

Irán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y está dispuesto a disipar las preocupaciones sobre las armas nucleares "generando confianza en que el enriquecimiento tiene y seguirá teniendo fines pacíficos". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que Araqchi había discutido sobre la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como sobre el punto de vista técnico de Teherán con respecto a las conversaciones nucleares con Estados Unidos durante su reunión con el director del OIEA, Rafael Grossi.

(Información de Humeyra Pamuk en Hungría, la redacción de Dubái y Steven Scheer en Jerusalén; redacción de Michael Georgy; edición de Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba y Jorge Ollero Castela)