El ministro de Exteriores iraní se reunirá con la AIEA antes de las negociaciones nucleares

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, ha anunciado que se reunirá con el director del organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) el lunes, antes de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán para abordar su disputa sobre el programa nuclear de Teherán y evitar un conflicto, mientras los buques de guerra estadounidenses se despliegan en Oriente Próximo.

Ambas partes mantuvieron conversaciones indirectas a principios de este mes en Omán.

"Estoy en Ginebra con ideas reales para alcanzar un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas", dijo Araqchi en la red social X.

Mientras que Washington ha tratado de ampliar el alcance de las conversaciones a cuestiones no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán, Teherán afirma que solo está dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones y que no aceptará el enriquecimiento cero de uranio.

TEHERÁN BUSCA EL ALIVIO DE LAS SANCIONES

El viceministro de Asuntos Exteriores, Maid Tat-Ravanchi, señaló la disposición de Irán a transigir en su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones, y dijo el domingo a la BBC que la pelota estaba "en el tejado de Estados Unidos para demostrar que quieren llegar a un acuerdo".

Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a Oriente Próximo y se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no tienen éxito, según han dicho responsables estadounidenses a Reuters. La organización de defensa civil de Irán llevó a cabo el lunes un simulacro de defensa química en la Zona Económica Especial de Pars para reforzar la preparación ante posibles incidentes químicos en el centro energético situado en el sur de Irán.

Antes de que Estados Unidos se uniera a Israel en el ataque a las instalaciones nucleares iraníes en junio, las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se habían estancado debido a la exigencia de Washington de que Teherán renunciara al enriquecimiento en su territorio, que Estados Unidos considera una vía hacia la obtención de armas nucleares por parte de Irán.

Irán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y está dispuesto a disipar las preocupaciones sobre las armas nucleares "generando confianza en que el enriquecimiento tiene y seguirá teniendo fines pacíficos".

Araqchi dijo que se reunirá el lunes con el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, acompañado de expertos nucleares "para mantener profundas discusiones técnicas".

