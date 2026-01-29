LA NACION

El ministro de Exteriores iraní visitará Turquía para discutir la tensión con EE. UU

ANKARA, 29 ene (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, visitará Turquía el viernes para mantener conversaciones con su homólogo Hakan Fidan sobre los recientes acontecimientos en Irán y la tensión con Estados Unidos, según informó el jueves una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores turco.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el miércoles a Irán a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo sobre las armas nucleares o, de lo contrario, el próximo ataque de Estados Unidos sería mucho peor; Trump ha enviado una "armada" a Oriente Próximo y ha advertido a Teherán que no mate a los manifestantes antigubernamentales ni reinicie su programa nuclear.

Teherán, que reprimió brutalmente las grandes protestas de este mes y mató o detuvo a miles de personas, respondió con la amenaza de contraatacar a Estados Unidos, Israel y quienes los apoyan.

Los cargos iraníes culpan de los disturbios, los más graves desde la revolución de 1979, a los enemigos de Irán, Israel y Estados Unidos.

Turquía, miembro de la OTAN que comparte frontera con Irán, ha dicho que se opone a cualquier intervención extranjera en su país vecino y ha instado a Washington a resolver sus problemas con Irán "uno a uno".

Se ha puesto en contacto con ambas partes y ha advertido de que la desestabilización de Irán superaría la capacidad de la región para gestionarla en este momento.

La fuente dijo que Fidan le diría a Araqchi que Turquía seguía de cerca los acontecimientos en Irán y que la seguridad, la paz y la estabilidad de Irán eran de "gran importancia" para Ankara.

Fidan también reiterará la oposición de Turquía a cualquier ataque militar contra Irán y advertirá de que tal medida "crearía riesgos a escala mundial", según la fuente, que añadió que ofrecería el apoyo de Turquía para ayudar a resolver la tensión con Washington.

Fidan "señalará que Turquía apoya la búsqueda de una solución al programa nuclear de Irán lo antes posible y que está dispuesta a ayudar en esta cuestión si es necesario", dijo la fuente.

(Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Daren Butler y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)

