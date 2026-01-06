El ministro de Exteriores israelí visita Somalilandia, según fuentes

Por Giulia Paravicini y Alexander Cornwell

NAIROBI/JERUSALÉN, 6 ene (Reuters) -

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, visitó el martes Somalilandia, la región separatista de Somalia, dijeron dos fuentes a Reuters, diez días después de que Israel reconociera formalmente a la autoproclamada República de Somalilandia como Estado independiente.

Una de las fuentes, un alto cargo de Somalilandia, dijo que Saar se reuniría con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, para discutir formas de mejorar los lazos bilaterales. La segunda fuente confirmó la presencia del ministro israelí en Somalilandia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre si Saar se encontraba en Somalilandia.

Israel reconoció formalmente a Somalilandia como Estado soberano el 27 de diciembre, una medida que suscitó las críticas de Somalia, que se opone desde hace tiempo a los esfuerzos de Somalilandia por separarse. Ningún otro país ha reconocido formalmente a Somalilandia.

En ese momento, Abdullahi dijo que Somalilandia se uniría a los Acuerdos de Abraham, un acuerdo negociado por el Gobierno de Trump en 2020 que vio a países del golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos —un estrecho socio de Somalilandia— y Baréin, establecer lazos con Israel.

Somalilandia, antaño protectorado británico, lleva décadas buscando el reconocimiento formal como Estado independiente, aunque ha firmado acuerdos bilaterales con varios países sobre inversiones y coordinación en materia de seguridad.

El territorio se encuentra en el noroeste de Somalia, junto al estratégico golfo de Adén, y comparte fronteras terrestres con Etiopía y Yibuti.

La decisión de Israel de reconocer a Somalilandia ocurre tras dos años de relaciones cada vez más tensas con muchos de sus socios más cercanos a causa de la guerra en Gaza y las políticas en Cisjordania.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Israel cooperará con Somalilandia en agricultura, sanidad, tecnología y economía, y ha invitado al presidente de Somalilandia a visitar Israel.

Somalilandia se encuentra al otro lado del golfo de Adén, frente a Yemen, donde los hutíes, apoyados por Irán, han lanzado misiles de largo alcance y ataques con drones contra Israel desde octubre de 2023, coincidiendo con la guerra de Gaza.

Somalilandia ha negado que el acuerdo de reconocimiento permita a Israel establecer bases militares allí o el reasentamiento de palestinos de Gaza. El Gobierno de Israel ha abogado por lo que las autoridades describen como migración voluntaria de palestinos de Gaza. (Información de Giulia Paravicini y Alexander Cornwell; edición de Alex Richardson y Ros Russell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)