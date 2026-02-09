El ministro de Exteriores ruso no ve un "futuro brillante" para la relación económica con EEUU

MOSCÚ, 9 feb (Reuters) -

Rusia sigue abierta a la cooperación con Estados Unidos, pero no tiene muchas esperanzas en cuanto a las relaciones económicas, a pesar de los continuos esfuerzos de Washington por poner fin a la guerra en Ucrania, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista publicada el lunes.

En comentarios al medio de comunicación ruso TV BRICS, Lavrov citó lo que denominó el objetivo declarado de Estados Unidos de "dominio económico".

"Tampoco vemos un futuro brillante en el ámbito económico", dijo Lavrov.

Responsables rusos, entre ellos el enviado Kirill Dmitriev, han hablado anteriormente de las perspectivas de una importante restauración de las relaciones económicas con Estados Unidos como parte de cualquier eventual acuerdo de paz en Ucrania.

Sin embargo, aunque el presidente Donald Trump también ha hablado de reactivar la cooperación económica con Moscú y ha recibido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en territorio estadounidense desde su regreso a la Casa Blanca, ha impuesto nuevas sanciones onerosas al vital sector energético ruso.

Lavrov también citó la hostilidad de Trump hacia el bloque BRICS, que incluye a Rusia, China, India, Brasil y otras importantes economías en desarrollo.

"Los propios estadounidenses crean obstáculos artificiales en este camino (hacia la integración del BRICS)", dijo.

"Simplemente nos vemos obligados a buscar formas adicionales y protegidas de desarrollar nuestros proyectos financieros, económicos, logísticos y de otro tipo con los países BRICS". (Información de Reuters, redacción de Felix Light, edición de Gareth Jones; edición en español de Paula Villalba)