El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha enfatizado durante una llamada telefónica este martes al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la necesidad de que se sigan enviando los misiles de largo alcance ATACMS.

"He hablado con Blinken (...) y he agradecido a Estados Unidos su crucial ayuda militar, en particular el muy eficaz ATACMS, y enfaticé la importancia de que siguieran entregándola", ha publicado el ministro ucraniano en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Kuleba también ha resaltado el "continuo liderazgo" estadounidense en el apoyo internacional a Ucrania en su lucha contra "la agresión y el terrorismo" de Rusia.

Además, han tratado los "avances logrados" en la reciente reunión respecto al plan de paz ucraniano en Malta, y se han comprometido a seguir trabajando para alcanzar una "paz justa y duradera".

Por su parte, Blinken ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la soberan√≠a y la integridad territorial de Ucrania, pa√≠s al que seguir√°n apoyando en sus necesidades defensivas, seg√ļn un comunicado del Departamento de Estado.