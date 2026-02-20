El ministro de Finanzas alemán califica de "especulación" rumores sobre la salida de Lagarde del BCE

FRÁNCFORT, 20 feb (Reuters) -

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, dijo el viernes que el debate sobre la sucesión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, era "especulación", pero que cuando llegue el momento de encontrar un sucesor Alemania participaría activamente.

"También está claro que, en lo que respecta a la sucesión, el Gobierno abordará esta cuestión con rapidez, adoptará una posición común y, por supuesto, tendrá mucho que decir como Gobierno federal en lo que respecta a la sucesión de la señora Lagarde", dijo a los periodistas en Fráncfort. Lagarde ha intentado calmar las especulaciones sobre su dimisión anticipada y ha dicho a The Wall Street Journal que espera completar su mandato.

La posición de Lagarde como líder de la institución financiera más importante de Europa se vio cuestionada esta semana después de que el Financial Times informara de que tenía previsto dejar su cargo antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año, lo que daría al líder saliente, Emmanuel Macron, voz y voto en la elección de su sucesor.

La sucesión "no está en la agenda por el momento; se trata solo de especulaciones que están circulando", dijo Klingbeil. (Información de Tom Sims; edición de Friederike Heine; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)