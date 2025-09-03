El ministro de Finanzas francés dice que la reducción del déficit sería menos ambiciosa si cae el Gobierno

3 sep (Reuters) -

El ministro de Finanzas francés, Éric Lombard, afirmó que el Gobierno tendría que ceder en sus planes de recorte del déficit presupuestario si el primer ministro, François Bayrou, es derrocado en una el 8 de septiembre, informó el miércoles el Financial Times.

En una entrevista concedida al periódico, Lombard afirmó que "es inevitable" y que las nuevas negociaciones obligarían al Gobierno a hacer concesiones a la izquierda para reducir el tamaño del paquete fiscal si el Gobierno cae.

El Gobierno de Bayrou había intentado recortar el déficit presupuestario al 4,6% del producto interior bruto el año que viene desde el 5,4% de este año, con una campaña de ahorro de casi 44.000 millones de euros (US$52.000 millones) que los partidos de la oposición han rechazado.

En la entrevista, Lombard dijo que esperaba que Bayrou ganara la votación, pero se mostró "confiado" en que tanto él como su sucesor podrían aprobar un presupuesto antes de la fecha límite de fin de año.

También descartó la preocupación por una inminente crisis de la deuda en Francia, afirmando: "Nos ocuparemos de los déficits".

En una reunión del grupo de presión empresarial francés MEDEF celebrada la semana pasada, Lombard reafirmó que el déficit público se reduciría al 5,4% del PBI a finales de año. Para tranquilizar a los inversores, dijo que no veía amenaza de crisis financiera.

Si Bayrou pierde la votación de la próxima semana, el presidente Emmanuel Macron puede nombrar a un nuevo primer ministro inmediatamente, pedir a Bayrou que permanezca en funciones durante algún tiempo o decidir convocar elecciones parlamentarias anticipadas. El mes pasado, antes de que Bayrou anunciara el voto de confianza, Macron descartó la convocatoria de elecciones anticipadas.

Los partidos de la oposición en Francia han dicho que derrocarán al Gobierno en minoría en una moción de confianza prevista para la próxima semana. Bayrou inició el lunes una serie de conversaciones con los partidos de la oposición para tratar de evitarlo.

Lombard dijo al FT que estaría dispuesto a permanecer como ministro de Finanzas si Macron se lo pidiera.

"No voy a ocultar que me parece un ministerio magnífico en el que podemos hacer muchas cosas útiles", dijo.

(US$1 = 0,8542 euros) (Información de Mrinmay Dey y Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de Tom Hogue, Lincoln Feast y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)