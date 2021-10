El ministro de Salud de Brasil vuelve a dar positivo por coronavirus y sigue sin poder salir de EEUU

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, ha comunicado este viernes que ha vuelto a dar positivo por coronavirus, por lo que sigue sin poder salir de Nueva York, a donde acudió la semana pasada junto al presidente, Jair Bolsonaro, para participar en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas.

"Infelizmente, la prueba PCR a la que me sometí ayer (jueves) continúa dando positivo, lo que me impide volver a Brasil. Sigo trabajando a distancia para acelerar la inmunización de los brasileños", ha escrito en su perfil de Twitter.

"Agradezco a todos los que me están apoyando. No tengo síntomas y pronto estaré de vuelta", ha añadido el ministro de Salud brasileño.

Quiroga formó parte de la polémica delegación, con Bolsonaro al frente, que viajó a Estados Unidos para participar en la última Asamblea General de la ONU, puesto que el presidente brasileño fue el único de los jefes de Estado que no se había vacunado contra el coronavirus.

Además de Quiroga, quien había recibido la pauta completa de vacunación, al menos otras cuatro personas contrajeron la enfermedad, entre ellos el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, y el presidente de la Caja Económica Federal, Pedro Guimaraes. En estos dos casos, ambos dieron positivo a su vuelta a Brasil.

En los días previos a su salida hacia Nueva York se especuló incluso con la posibilidad de que Bolsonaro no pudiera viajar puesto que las leyes de la ciudad no permiten la entrada en espacios públicos a aquellas personas que no se hubiera vacunado. La imagen del presidente brasileño y el resto de su comitiva comiendo pizza a las puertas de un establecimiento porque no podían entrar se hizo viral.