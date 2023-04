El ministro de Seguridad argentino rechaza los controles policiales en la red de autobuses de Buenos Aires

El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, se ha mostrado en contra este lunes de los controles policiales en la red de autobuses de la ciudad de Buenos Aires después de los trabajadores pidieran más medidas de seguridad tras la muerte de un conductor de un disparo la pasada semana.

"No me satisface, pero es una tarea que tiene que desempe√Īar la Provincia", ha indicado Fern√°ndez en la puerta del Ministerio, recalcando que no est√° de acuerdo con la medida en declaraciones a la prensa este lunes, ha informado el diario 'Clar√≠n'.

La pasada semana un conductor de 65 a√Īos muri√≥ tras un tiroteo despu√©s de que dos atacantes intentaran robar en un autob√ļs en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, tras lo que compa√Īeros del sector organizaron un paro en se√Īal de protesta por la falta de seguridad en la red de autobuses.

Debido a este episodio de violencia, las autoridades de Buenos Aires han decidido aumentar la vigilancia en las líneas de autobuses con una mayor presencia de Gendarmería y Policía Federal, realizando una serie de cacheos y peticiones de documentación.

Fue precisamente en una protesta por la muerte de este conductor cuando el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, fue agredido por manifestantes con insultos, palazos, pedradas y pu√Īetazos en La Matanza, seg√ļn inform√≥ T√©lam.

Europa Press