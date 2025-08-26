El ministro de Transporte de Turquía, multado por grabarse conduciendo a 255 kilómetros por hora

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha recibido una multa de tráfico después de que él mismo se grabase conduciendo a una velocidad de hasta 255 kilómetros por hora para mostrar el buen estado de la autopista entre Ankara y Nigde.

Uraloglu compartió el vídeo en sus redes sociales, junto al mensaje de 'Turquía acelera', para presumir de infraestructuras. Sin embargo, tal como él mismo ha reconocido en un mensaje posterior, en las imágenes está también la prueba de una infracción.

"Excedí brevemente el límite de velocidad sin darme cuenta", ha alegado el ministro, pese a que en varios momentos llega a superar los 200 kilómetros por hora. Dado que "respetar el límite de velocidad es obligatorio para todos", como él mismo ha apuntado, ha sido multado.

La Policía le ha impuesto una multa de 9267 liras (unos 194 euros), según consta en la documentación que ha difundido el ministro. "Estaré más alerta a partir de ahora", ha prometido.