El ministro de Vivienda y Construcción de Israel se opone a vivir "al lado de un Estado de animales humanos"

El ministro de Vivienda y Construcción de Israel, el ultraortodoxo Yitzhak Goldknopf, ha cargado duramente este jueves contra el establecimiento de un Estado palestino y ha mostrado su rechazo a vivir "al lado de un Estado de animales humanos".

Goldknopf ha publicado en sus redes sociales un discurso grabado en el que carga contra la decisión anunciada en la víspera por parte de España, Eslovenia e Irlanda de reconocer el Estado palestino, y ha recordado las atrocidades cometidas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El ministro ha hecho alusión a un vídeo difundido el miércoles en el que se muestra a militares israelíes secuestradas y agredidas por Hamás, y ha incidido en que este es "un recordatorio para el mundo ilustrado de a quién quieren regalarle un país".

"El terrorismo brutal debe ser destruido y ciertamente no pude dotársele de un gobierno independiente. No tenemos deseo de mandar sobre los residentes de Gaza, pero no podemos vivir al lado de un Estado de animales humanos", ha manifestado el ministro Goldknopf.

El ministro Goldknopf ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones en favor del restablecimiento de los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza, una postura que, según la prensa israelí, sorprende teniendo en cuenta las posturas no tan nacionalistas de los líderes políticos ultraortodoxos.

Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque contra territorio israelí que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes, y que motivó la cruenta respuesta israelí, que lanzó una ofensiva militar sobre la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 35.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

A nivel internacional, la guerra en la Franja de Gaza ha motivado que varios gobiernos muestren su rechazo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su respaldo a la población palestina. Varios países europeos han abogado por el reconocimiento del Estado de Palestina.

Europa Press