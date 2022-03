El ministro del Interior de Ucrania señala que "no quedan lugares" sin amenaza militar en el país

El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastyrsky, ha asegurado este jueves que "no quedan lugares" sin amenaza militar en el país y ha resaltado que ya no se pueden nombrar zonas en las que no se produzcan bombardeos.

"Desgraciadamente, hoy en día no quedan lugares en Ucrania donde no haya una amenaza militar evidente. Ya no podemos nombrar las zonas en las que no se produzcan bombardeos o en las que no haya representantes de grupos de sabotaje. Por desgracia, este fenómeno ya nos resulta familiar", ha subrayado.

"Por ejemplo, recibo diariamente información de los grupos de defensa sobre los representantes de los enemigos detenidos. También existen en la región de Leópolis, la región de Ivano-Frankivsk, la región de Rivne. Este problema existe hoy en día en todas partes", ha agregado el ministro tal y como recoge la agencia de noticias ucraniana Unian.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció una "operación militar especial" en Ucrania el 24 de febrero y desde entonces han tenido que huir del país millones de personas.