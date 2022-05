El ministro del Interior dice que "los pobres no van al cielo" y pide "trabajar duro" para salir de la crisis

El ministro del Interior de Uganda, Kahinda Otafiire, ha asegurado que "los pobres no van al cielo" y ha reclamado a la población que "trabaje duro" para mejorar su situación, en medio de las protestas por el aumento de los precios de los productos básicos y la crisis económica en el país africano.

"La gente pobre no va al cielo porque insultan a Dios con sus lamentos y acusaciones diarias. ¬ŅPor qu√© molestar a Dios pidi√©ndole dinero todo el tiempo cuando os ha dado manos, ojos, cerebro, orejas, tierra y lluvia, entre otras cosas?", se ha preguntado el ministro.

"Las herramientas que os ha dado son suficientes para haceros prosperar", ha manifestado Otafiire, quien ha se√Īalado que "si no se usan las herramientas dadas por Dios, no se le puede acusar cuando se est√° en la pobreza", seg√ļn ha informado el diario ugand√©s 'New Vision'.

En este sentido, el ministro ha reclamado a la población "trabajar duro para salir de la pobreza" argumentando que "ser rico es algo glorioso". Otafiire ha solicitado además a los ugandeses que se unan para impulsar el desarrollo del país en lugar de dividirse en líneas religiosas o trbales.

Asimismo, ha recomendado a los padres que den una educación a los hijos y ha advertido de que, si no reciben educación, "todo les será robado, incluidas las tierras y el dinero, por una mala gestión". "Si insistís en que reciban conocimiento a través de la educación, se asegurarán grandes beneficios", ha zanjado.

Las palabras de Otafiire han llegado poco después de la nueva detención del destacado opositor y excandidato presidencia Kizza Besigye cuando intentaba salir de su vivienda, donde se encuentra bajo arresto domiciliario tras hacer un llamamiento a manifestarse contra el aumento del coste de vida en el país.

Durante la jornada del domingo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, descartó cualquier tipo de medida para controlar el aumento de los precios. "No es cierto que haya impuestos para todo. Bienes muy cruciales no tienen impuestos. Retirar los impuestos o subsidiar importaciones es un suicidio", apostilló.