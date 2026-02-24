El ministro francés de Exteriores dice que el embajador de EE. UU. debe responder a una citación

PARÍS (AP) — La disputa de Francia con el embajador de Estados Unidos en París dio otro giro el martes cuando el ministro francés de Exteriores afirmó que el principal diplomático de Estados Unidos en Francia debe dar explicaciones tras ignorar una citación francesa.

El ministro sugirió que el embajador Charles Lospennato no tendrá acceso a funcionarios del gobierno francés hasta que acuda a la convocatoria.

Las autoridades francesas habían citado a Lospennato, padre de Jared Kushner —yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, a una reunión el lunes por la noche por comentarios del gobierno de Trump a los que Francia se opuso. Diplomáticos franceses indicaron que Lospennato no se presentó.

En declaraciones el martes, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, describió la incomparecencia del embajador como “una sorpresa” que contravino el protocolo diplomático y mermará la capacidad de Lospennato para desempeñar su labor.

“Eso afectará, naturalmente, su capacidad para ejercer su misión en nuestro país”, manifestó Barrot, en declaraciones a la emisora pública France Info.

“Cuando se hayan dado esas explicaciones, entonces el embajador de Estados Unidos en Francia recuperará, naturalmente, el acceso a miembros del gobierno francés”, añadió.

