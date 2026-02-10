El ministro ruso de Exteriores dice que aún queda mucho por hacer en las negociaciones sobre Ucrania

MOSCÚ, 10 feb (Reuters)

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que no hay motivos para mostrarse entusiasmado con la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Europa y Ucrania, ya que aún queda un largo camino por recorrer en las negociaciones para la paz en Ucrania, según informó la agencia estatal de noticias rusa RIA el martes.

A continuación se ofrecen algunos detalles:

* Estados Unidos ha mediado en las conversaciones entre Rusia y Ucrania sobre varios borradores de un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo, a pesar de las repetidas promesas de Trump de cerrar uno.

* "Aún queda mucho camino por recorrer", dijo Lavrov, según informaron las agencias de noticias rusas.

* Lavrov dijo que Trump había puesto a Ucrania y Europa en su sitio, pero que tal medida no era motivo para adoptar una "percepción entusiasta" de la situación.

* El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko, dijo que cualquier acuerdo tendría que excluir la adhesión de Ucrania a la OTAN y descartar el despliegue de militares extranjeros en Ucrania, según informó el medio de comunicación Izvestia.

* Está en juego cómo poner fin a la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el futuro de Ucrania, hasta qué punto las potencias europeas quedan relegadas y si un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos perdurará o no.

* Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, tras ocho años de combates en el este del país, lo que desencadenó el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde el momento más álgido de la Guerra Fría. (Información de Reuters, edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)