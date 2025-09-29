El ministro Torres viaja esta semana a la Argentina y Chile para homenajear a víctimas de las dictaduras

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, emprenderá esta semana un viaje a Argentina y Chile para reunirse con colectivos españoles, hacer balance del proceso de solicitudes de nacionalidad de familiares de exiliados y participar en homenajes a las víctimas de las dictaduras.

Según ha informado el Ministerio en una nota de prensa, su agenda se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre y el motivo principal de la visita será hacer balance del proceso de solicitudes de nacionalidad para los hijos o nietos de exiliados de la dictadura franquista.

En concreto, el Gobierno de España ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos. Los cinco consulados en Argentina recibieron 366.579 solicitudes, lo que representa el 42% de las peticiones. Por su parte, el Consulado General de España en Cuba recibió 107.338 solicitudes, lo que supone el 12%,24. El siguiente país con más peticiones fue Brasil, con el 10%,97; México, con el 9%,71; Chile, que acumula el 5%,04; y Venezuela, con el 2%,45 del total.

En cualquier caso, el ministro estará acompañado en este viaje por los secretarios de Estado de Memoria, Fernando Martínez, y de Política Territorial, Arcadi España. Además de las reuniones con colectivos españoles, el ministro tiene previsto realizar homenajes a víctimas de las dictaduras, visitar el Museo de la Memoria en Santiago de Chile, el Parque de la Memoria en Buenos Aires, así como el Museo de la Inmigración argentino y el Museo Sitio de Memoria ESMA.

Torres también asistirá a varios encuentros y coloquios en los dos países sobre el modelo territorial español y la descentralización de la Administración.