"El míster había soñado que yo metía el gol", dijo Camello

El delantero Sergio Camello aseguró que el seleccionador olímpico español, Santi Denia, soñó que él anotaba el tanto definitivo de la victoria en la final del fútbol masculino de París-2024 contra Francia (5-3), disputada este viernes en el Parque de los Príncipes, tal como sucedió.

"Si yo he metido estos dos goles hoy ha sido porque han hecho que me lo creyese desde el primer momento. El míster me lo dijo, él había soñado que yo metía el gol de la final. Esto no es mentira, no es para adornarlo, es la realidad", dijo a Radio y Televisión Española (RTVE) al término del partido.

Atacante del Rayo Vallecano, Camello, de 23 años, era uno de los cuatro jugadores reserva de Denia para buscar el segundo oro olímpico de España, tras el conquistado en Barcelona-1992.

Pero entró en el minuto 83, en reemplazo del capitán, Abel Ruiz, en la emocionante prórroga contra los anfitriones, y anotó los dos goles del triunfo al vencer al portero francés Guillaume Restes en un par de mano a manos.

"Quería dar las gracias a todo el equipo. Al final, como sabéis, eran cuatro descartes. Yo, a priori, era uno de ellos", dijo, excusándose si le costaba hablar porque estaba "ahogado, emocionado".

"Campeones olímpicos, esto es historia. Desde el 92, seguramente lo valoraremos más con el tiempo y nos lo creamos cuando lo veamos con más perspectiva. Ahora mismo somos un grupo de 22 niños que somos los más felices del mundo", agregó.

Raa/mcd

AFP