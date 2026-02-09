El misterio de las medallas rotas desconcierta a los organizadores de los JJOO de Milán-Cortina

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 9 feb (Reuters) -

Ya sean de oro, plata o bronce, las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tienen una cosa en común: se pueden romper.

Los organizadores de los Juegos anunciaron el lunes que han iniciado una investigación sobre una serie de percances que han dejado a medallistas olímpicos, entre ellos la campeona estadounidense de esquí alpino Breezy Johnson, con medallas agrietadas y astilladas.

"Somos plenamente conscientes de la situación y ustedes han visto las imágenes", dijo Andrea Francisi, director de operaciones de los Juegos de Milán-Cortina, en una rueda de prensa celebrada el lunes. "Estamos investigando cuál es exactamente el problema".

"Prestaremos la máxima atención a las medallas para que todo sea perfecto, porque es una de las cosas más importantes para los atletas."

Johnson es una de las varias atletas condecoradas en Italia que han visto cómo sus medallas se rompían, agrietaban y saltaban a los pocos minutos de las ceremonias de entrega en los primeros días de los Juegos.

"Es pesada, está rota. Tiene su encanto", dijo Johnson a los periodistas poco después de la ceremonia del podio, mostrando su medalla agrietada y astillada en una mano, mientras la cinta separada colgaba de su cuello. "Estaba saltando de emoción y se me cayó".

No es la única, ya que el biatleta alemán Justus Strelow vio cómo su medalla de bronce yacía agrietada en el suelo durante las celebraciones en la sede de su equipo.

La medalla de plata de la sueca Ebba Andersson en el esquí de fondo femenino sufrió un destino similar.

"La medalla cayó en la nieve y se rompió en dos", dijo Andersson según la cadena sueca SVT. "Ahora espero que los organizadores tengan un 'plan B' para las medallas rotas".

(Información de Karolos Grohmann; edición de Ken Ferris; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)