¡El MMORPG de fantasía gratuito Mabinogi celebra su 14.º aniversario el 27 de marzo!

Hoy, el destacado editor de videojuegos Nexon ha anunciado que Mabinogi, su mítico juego de rol masivo multijugador en línea (MMORPG) de fantasía y gratuito, celebrará su 14.º aniversario el 27 de marzo. Los jugadores podrán participar en bonos y actividades para conmemorar el aniversario del juego, hasta el 14 de abril. Como parte de las continuas mejoras en la calidad de vida, Mabinogi también fusionará los servidores el 14 de abril para que jugadores de todo el mundo puedan seguir embarcándose juntos en aventuras místicas.

La celebración del 14.º aniversario incluirá una gran cantidad de actualizaciones, desde la reducción del coste de reparación del equipo a un 20 % del precio original hasta el pulido de la mazmorra de Crom Bás mediante el aumento de la tasa de caída de objetos y la reducción de la longitud total de la mazmorra. Además, la celebración trae consigo una amplia variedad de premios, nuevas misiones y búsquedas, a partir del 17 de marzo, que incluye:

Tras las actividades de celebración del 14.º aniversario, los jugadores deben esperar que los servidores de Mabinogi se integren por completo el 14 de abril. En esa fecha se lanzará un nuevo servidor, Erinn. ¡Es un momento emocionante para unirse al mundo de Mabinogi!

Para más información sobre el 14.º aniversario de Mabinogi y la fusión de servidores, visita el sitio web oficial y sigue a @mabinogi en Facebook para conocer las últimas novedades.

Lanzado en 2008, Mabinogi es un mundo MMORPG inmersivo y gratuito donde te esperan aventuras místicas. Crea héroes inspirados en el anime con miles de opciones de personalización, como peinados, rasgos faciales y atuendos. Elije entre decenas de talentos que van desde pistoleros y arqueros profesionales hasta músicos, sastres y cocineros. Los jugadores pueden disfrutar del juego bajo sus propias condiciones, emprendiendo el peligroso camino de un aventurero o construyendo un negocio próspero usando habilidades comerciales únicas.

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea, además de asistencia en tiempo real durante el juego, aprovechando las fortalezas de NEXON Co., Ltd. ("Nexon") y aplicándolas a audiencias exclusivamente occidentales. Durante más de una década, Nexon America ha gestionado franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi, que han batido récords y cautivado a miles de jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America se mantiene fiel al espíritu innovador y pionero de la empresa matriz, adoptando un enfoque centrado en el jugador y desarrollando las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

