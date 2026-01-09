El modesto crecimiento del empleo muestra que empresas siguen reacias a contratar: Barkin de la Fed

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo el viernes que el crecimiento del empleo en Estados Unidos en diciembre fue "modesto" y puso de manifiesto que las empresas que no pertenecen a un reducido grupo de sectores, como el sanitario y los relacionados con el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial, siguen siendo reacias a contratar.

"Eso está muy en línea con las empresas con las que estoy hablando, que es que el entorno de baja contratación continúa. En parte se debe a la incertidumbre. Gran parte se debe a la productividad", dijo Barkin a periodistas.

"Pero es difícil encontrar empresas fuera del ecosistema de la IA o la atención sanitaria que estén hablando de contratar", agregó. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)