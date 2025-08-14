El Mónaco, el ambicioso proyecto del brasileño Thiago Scuro

¿Hay algún equipo en Francia capaz de destronar al todopoderoso París Saint-Germain? El Mónaco, tercero de la pasada temporada, se ha mostrado especialmente ambicioso en la preparación del nuevo curso de la mano de su director general, el brasileño Thiago Scuro.

"Sí, lo creo", respondió tajante el propio Thiago Scuro (43 años), nombrado como responsable de fútbol del club del Principado en junio de 2023 tras guiar con éxito al Red Bull Bragantino en su país, cuando le preguntaron recientemente si el Mónaco podía reconquistar el trono en el fútbol francés.

El objetivo para el patrón del club, el millonario Dmitry Rybolovlev, es reeditar lo vivido en 2017, cuando el Mónaco, entonces con un joven Kylian Mbappé en sus filas, fue campeón de la Ligue 1 y brilló en el panorama europeo, llegando a ser semifinalista de la Champions.

"Para ser campeones, los jugadores se lo tienen que creer. Tienen que entender que para conseguirlo va a haber que hacer muchos sacrificios, tener mucha implicación, cuidado.

“En cada partido, en cada momento”, subrayó Scuro.

Empezando desde la primera jornada del torneo, el sábado contra Le Havre, un rival ante el que el Mónaco solo pudo empatar en la recta final de la pasada temporada, cuando luchaba por un subcampeonato que fue finalmente para el Marsella.

En el inicio de esta temporada, el nuevo Mónaco solo mostrará parte de sus cartas, ya que dos de sus incorporaciones estelares están en fase de puesta a punto.

Estará disponible para el partido del sábado el volante defensivo inglés Eric Dier, una de las principales novedades del plantel, pero los hinchas tendrán que esperar para ver al español Ansu Fati, llegado desde el Barcelona, y especialmente a Paul Pogba, emblema del fútbol francés que lleva dos años apartado de la competición.

A la espera de que ambos estén al 100%, el objetivo para el técnico Adi Hütter en los primeros partidos de este curso es evitar tropiezos que dificulten después al equipo en la carrera por el título.

A la espera de Pogba

Pogba todavía no participa en todas las sesiones de entrenamiento, por lo que su estreno se retrasará.

El proceso está siendo lento porque el jugador lleva dos años sin jugar e incluso muchos habían dado su carrera por terminada, después de encadenar titulares por aspectos no precisamente positivos.

En marzo de 2022 fue secuestrado en un apartamento de las afueras de París como forma de extorsión por personas de su entorno que terminaron siendo condenadas en la justicia.

Estuvo además lesionado de larga duración y luego fue suspendido 18 meses por un control positivo después de un partido con la Juventus ante el Udinese el 20 de agosto de 2023.

Su contrato con la 'Juve' quedó rescindido el 15 de noviembre de ese año y desde entonces Pogba vivía en Estados Unidos, entrenándose en solitario, a la espera de encontrar el club idóneo para tratar de regresar.

“Se reunían muchos requisitos: las condiciones, la vida, Francia, la Ligue 1, la familia y, por supuesto, el club”, explicó el futbolista sobre su decisión de fichar por el Mónaco.

Por el momento, a la espera de estrenarse con sus nuevos colores, Pogba será un hincha de lujo en Mónaco, un lugar en el que espera brillar próximamente para terminar la temporada con Francia en el Mundial 2026.

Programa de la 1ª jornada de la Ligue 1

Viernes:

(18h45 GMT) Rennes - Marsella

Sábado:

(15h00 GMT) Lens - Lyon

(17h00 GMT) Mónaco - Le Havre

(19h05 GMT) Niza - Toulouse

Domingo:

(13h00 GMT) Brest - Lille

(15h15 GMT) Auxerre - Lorient

Angers - París FC

Metz - Estrasburgo

(18h45 GMT) Nantes - París SG