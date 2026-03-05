El Mónaco, un hueso duro de roer para el PSG

Por tercera vez en tres semanas, el Paris Saint-Germain y el Mónaco se ven las caras, esta vez en la Ligue 1 francesa, el viernes en la apertura de la 25ª jornada, donde el equipo del Principado quiere vengar su reciente adiós europeo.

En la Liga de Campeones, estas dos formaciones se vieron las caras los pasados 17 y 25 de febrero, en un playoff de repesca de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, donde el PSG se clasificó sufriendo muchísimo.

En la ida, el Mónaco llegó a adelantarse por 2-0 antes de terminar perdiendo en su estadio Louis II por 3-2.

Ese resultado dejaba la eliminatoria europea muy de cara para el PSG, que luego sufrió mucho para sacarla adelante en la vuelta en su estadio, donde el Mónaco llegó a adelantarse en el marcador, antes de que el partido terminara con empate 2-2, con los parisinos sufriendo en el descuento final y con la amenaza de que un tanto más de su rival, que jugó la última media hora con uno menos por la expulsión de Mamadou Coulibaly, les enviaba a la prórroga.

"Ya sabíamos del nivel del Mónaco, así que no es una sorpresa. En los dos partidos hemos empezado con problemas", admitió después de la sufrida clasificación el entrenador del PSG, Luis Enrique.

De los tres partidos que el equipo de París ha perdido en esta Ligue 1, uno fue en la primera vuelta ante el Mónaco (1-0), un adversario que le está plantando mucha resistencia esta temporada.

A pesar de ello, el entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, optó esta semana por una gran cautela.

"No creo que sea el mejor momento para enfrentarnos a ellos porque tienen la oportunidad de ampliar su ventaja en la cabeza de la clasificación. Y saben también la oposición que les plantamos en nuestros tres enfrentamientos anteriores. Es el Paris Saint-Germain, hace todo lo posible para ganar cada partido", declaró.

El Balón de Oro Ousmane Dembélé estará de regreso ante el conjunto del Principado tras su lesión. Dembélé podría no ser aún titular ante el Mónaco, pero sí tener algún minuto de juego, cinco días antes de la ida de octavos de final de la Champions ante el Chelsea.

El PSG llega a este fin de semana con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Lens, que cedió los mandos de la tabla después de encadenar dos tropiezos seguidos (derrota en casa precisamente ante el Mónaco, empate después en Estrasburgo).

En caso de victoria, el PSG se pondría ya con siete puntos provisionalmente sobre el Lens, que el domingo recibirá al colista Metz.

El choque estrella de la vigesimoquinta jornada francesa se adelanta al viernes ya que el PSG afronta en la nueva semana el inicio de su eliminatoria de octavos de la Champions, recibiendo el martes al Chelsea inglés, su verdugo en la final del Mundial de Clubes FIFA del año pasado.

-- Programa de la 25ª jornada de la Ligue 1

- Viernes:

(19h45 GMT) PSG - Mónaco

- Sábado:

(16h00 GMT) Nantes - Angers

(18h00 GMT) Auxerre - Estrasburgo

(20h05 GMT) Toulouse - Marsella

- Domingo:

(14h00 GMT) Lens - Metz

(16h15 GMT) Lille - Lorient

Brest - Le Havre

Niza - Rennes

(19h45 GMT) Lyon - Paris FC

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 57 24 18 3 3 53 19 34

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

4. Marsella 43 24 13 4 7 51 33 18

5. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

6. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

7. Mónaco 37 24 11 4 9 40 36 4

8. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5

12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris FC 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Niza 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 18 24 4 6 14 19 35 -16

17. Nantes 17 24 4 5 15 22 41 -19

18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31